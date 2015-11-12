Восточный ГОК: через 5 лет мы полностью обеспечим свои АЭС украинским ураном

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил генеральный директор Восточного ГОКа Александр Сорокин.

«С 2008 года вся продукция Восточного ГОКа реализуется по долгосрочному контракту исключительно НАЭК «Энергоатом». Для удовлетворения потребностей «Энергоатома» в уране было принято решение о приобретении ураносодержащего сырья для переработки и доведения его до необходимой кондиции. Существует и мировая практика работы урановых заводов на привозном сырье. А рассуждения некоторых «экспертов» о том, что ВостГОК якобы закупал урановый концентрат для его перепродажи, являются полной чепухой. Наоборот, впервые за годы независимости реализован сложный проект приобретения уранового сырья для максимальной загрузки ураноперерабатывающего производства и увеличения выпуска урана необходимого качества», - отметил Сорокин.

Гендиректор Восточного ГОКа опроверг информацию о якобы невыгодности закупки уранового сырья с помошью австрийской компании Steuermann Investitions.

«Эта компания является официальным дилером казахского производителя (Степногорского комбината). Ее задача – не только продажа сырья, но и обеспечение логистики его доставки на территорию нашего предприятия, согласование вопросов с «Евроатомом» (контролирует контракты по приобретению урана на территории Европы). Лучших условий нам никто не предложил», - сказал гендиректор.

«Договор на приобретение урана заключался на конкурсной основе еще в 2013 г. Победителем была объявлена компания, которая предоставила лучшее предложение. А ее цена на тот момент была даже ниже котировок мирового рынка долгосрочных контрактов. Использование цен спотового рынка в расчетах мифических убытков абсолютно некорректно. Финансовый результат этой операции проверялся Государственной финансовой инспекцией. Никаких нарушений или убытков выявлено не было. Наоборот, получена прибыль около 70 миллионов гривень. Никаких убытков ни ВостГОК, ни тем более НАЭК «Энергоатом» не получали», - подчеркнул Сорокин.