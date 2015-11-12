Цена нефти Brent впервые с августа упала ниже $45

Как следует из данных Лондонской биржи ICE, цена Brent падала на 2,6% до $44,6 за баррель, пишет Slon.ru.

Баррель WTI на минимуме стоил $41,7. Нефтяные цены во второй половине дня 12 октября пошли вниз после публикации отчета ОПЕК, где организация сообщила о снижении добычи нефти в октябре, а также спрогнозировала падение производства сырья в 2016 году в странах, не входящих в организацию.

Стоимость Brent снижалась до $46 за баррель 11 ноября после того, как Американский институт нефти (API) опубликовал статистику по запасам коммерческой нефти в США. За неделю они увеличились на 6,3 млн баррелей.

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Также в API отметили влияние Китая на рынок. Как передает Reuters, замедление экономического роста КНР привело к снижению цен на все виды сырья. Кроме нефтяных цен падают котировки меди, железной руды и каменного угля, а также сжиженного газа.