Нефть продолжает дешеветь - баррель Brent упал до $44

Цены на нефть продолжают снижаться. Сегодня утром стоимость декабрьского фьючерса на североморскую смесь Brent на Интерконтинентальной бирже в Лондоне упала до $44,16 за баррель. В то же время стоимость декабрьского фьючерса на легкую нефть WTI опустилась до $41,59 за баррель, пишут «Ведомости».

Нефтяной рынок продолжает реагировать на новости о запасах сырой нефти в развитых странах. ОПЕК заявила в четверг, 12 ноября, что запасы сырой нефти в развитых странах превышают среднее значение за пять лет более чем на 210 млн баррелей; это больше, чем в период роста запасов в 2009 году.

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Новые данные о том, что избыток нефти на мировом рынке не уменьшается, спровоцировали падение ее котировок – несмотря даже на то, что, как сообщил картель, добыча во входящих в него странах сократилась в октябре до 31,382 млн баррелей в день с 31,638 млн в сентябре из-за проблем с экспортом из Ирака.

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Во вторник,10 ноября, вечером Американский институт нефти сообщил, что ее запасы в США выросли за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 6,3 млн баррелей. Запасы находятся вблизи максимальных уровней для этого времени года за последние 80 лет.