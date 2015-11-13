Украина снижает объемы закупки российского газа

Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Укртрансгаз».

Таким образом, импорт газа из РФ в ноябре достиг минимального за последний месяц значения. В октябре среднесуточные объемы импорта российского газа превышали 100 млн куб. м.

Однако, по данным «Укртрансгаза», с начала ноября наблюдается постепенное снижение объемов закупки российского газа на фоне удешевления данного вида топлива в ЕС.

Так, по данным словацкой компании Eustream, Украина 11 ноября импортировала 28,093 млн куб. м; 12 ноября – 24,425 млн куб. м, а заявка на 13 ноября составляет 27,618 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ждет от российского газового монополиста «Газпрома» предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, цена на европейский газ будет снижаться и до конца текущего года, и в 2016 году.

При этом глава "Нафтогаза" отметил, что цена на российский газ в 227 долл. за 1 тыс. кубометров будет действовать до конца 2015 года.