Украина остановила импорт российской электроэнергии

Украина 13 ноября остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны, говорится в сообщении «Укрэнерго».

«По состоянию на 13 ноября 2015 импорт электроэнергии из РФ прекращен. Потребности ОЭС Украины в электроэнергии обеспечиваются за счет собственной генерации», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина намерена 11 ноября остановить импорт электроэнергии из России благодаря подключению к энергосети блока №3 Ривненской АЭС.

Как и планировалось, блок станции был подключен к сети 11 ноября.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.