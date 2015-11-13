Демчишин предлагает продлить контракт с РФ на поставку электроэнергии в Крым

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин предложит Кабинету министров продлить на 2016 год контракт между «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго» на поставку электроэнергии в аннексированный Россией Крым.

Об этом он заявил в парламенте 13 ноября в ходе Часа вопросов к правительству.

«Действительно решение по поставкам электроэнергии в Крым – это было решение Кабинета министров. Я еще раз в этом году буду выносить на продление этого договора», - сказал Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины.

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Годовой контракт вступил в силу 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».