Чешская Skoda подтвердила готовность участвовать в достройке блоков Хмельницкой АЭС

Чешская Skoda подтвердила готовность участвовать в достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, по которым в начале октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о денонсации соглашения с Российской Федерацией.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Мы получили подтверждение о их склонности и готовности подтвердить своими уставными решениями то, что они будут принимать участие в достройке этих энергоблоков путем производства для нас двух комплектов реакторных установок», - сказал Недашковский.

По его словам, «Энергоатом» подготовил и согласовал со всеми заинтересованными ведомствами концептуальное решение достройки третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС с применением реакторных установок Skoda.

Он отметил, что коммерческие переговоры с представителями чешской компании начались после денонсации соглашения с Россией, которая не выполняла свои обязанности по достройке блоков.

Недашковский уточнил, что несмотря на то, что частично акционерами Skoda являются россияне, компания работает по европейским законам.

При этом он подчеркнул, что достройка двух блоков может обойтись Украине в 4 млрд евро, что дешевле строительства одного нового блока.

Вместе с тем, глава «Энергоатома» рассказал, что в конце текущего года планировались переговоры о реализации данного проекта с Китаем, которые теперь перенесены на начало 2016 года.

Но, по мнению Недашковского, китайцы предлагают менее привлекательные условия, в частности, по локализации производства и привлечению китайской рабочей силы.

«Не думаю, что это будет приемлемо для Украины», - добавил Недашковский.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не уточняется, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить «Росатом» в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.