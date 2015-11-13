Действующие повышенные тарифы на газ для населения сохранятся до 1 апреля 2016 года – "Нафтогаз"

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"До конца зимы тарифы на газ для населения останутся на нынешнем уровне (до 200 м/куб. в месяц – по 3,6 грн за кубометр; объемы свыше 200 кубов – по 7,188 грн, - ред.)", - сказал Коболев.

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При этом он отметил, что новые параметры цен на газ для населения и теплокоммунэнерго будут введены правительством с 1 апреля 2016 года.

"Надо признать, что произошло одно позитивное событие, учитывая планирование тарифной политики в отношении газа в Украине. Речь идет о глобальном падении цен на сырье во всем мире, что, не исключено, может повлиять на изменение графика повышения цен", - отметил Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", вопрос снижения тарифов на газ для населения будет обсуждаться с миссией МВФ, которая начала работу 12 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, глава "Нафтогаза" предполагает снижение тарифов на газ для населения в случае падения цены на импортное топливо ниже 209 долл. за тыс. кубометров.

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках выполнения условий меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.