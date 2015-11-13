"Энергоатом" хочет привлечь у банков США $250 миллионов на строительство хранилища в Чернобыле

Об этом на пресс-конференции 13 ноября в Киеве заявил глава «Энергоатома» Юрий Недашковский.

"Вышли на финишную прямую. Я на этой неделе подписал письмо премьер-министру, где изложил все наши наработки с Bank of Ameriсa, Merrill Lyncр и OPIC, чтобы мы получили кредит на 250 млн долларов на 25 лет под очень низкую процентную ставку - менее 7%", - сказал он.

Недашковский отметил, что планы по привлечению заемных средств возникли из-за того, что НКРЭКУ не включает необходимые средства в тариф на отпуск электроэнергии атомными станциями.

В то же время глава «Энергоатома» рассказал, что для реализации начального этапа проекта ЦХОЯТ необходимо 78 млн долл.

«78 млн долл. – это то, что мы должны заплатить за разработку технологий, за первые опытные перегрузочные партии контейнетров, за лицензирование», - добавил Недашковский.

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Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» намерен к 2016 году завершить проектирование ЦХОЯТ, на которое будет поступать топливо с трех украинских АЭС.

По информации Недашковского, американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства ЦХОЯТ в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления «Энергоатомом» авансового платежа в размере 11,7 млн долл.

НКРЕКУ не учитывает строительство ЦХОЯТ в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее планировалось, что «Энергоатом» до конца 2020 года заплатит американской Holtec почти 300 млн долл. за оборудование для ЦХОЯТ.