"Энергоатом" попросит Кабмин проверить информацию о якобы злоупотреблениях при закупке продукции у ВостГОКа

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский сообщил, что обратится к Кабинету министров Украины с просьбой проверить ложную информацию о закупке компанией уранового концентрата в ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом Недашковский сообщил в ходе пресс-конференции 13 октября, отвечая на вопросы журналистов относительно информации, распространенной "Украинской правдой" со ссылкой на результаты расследования СБУ о якобы наличии злоупотреблений при закупке "Энергоатомом" уранового концентрата в ГП "ВостГОК".

Глава "Энергоатома" убежден, что подобные обвинения не выдерживают критики.

"Стоит лишь прочитать документы соглашений, подписанных еще в 2008 году между "Энергоатомом" и " Восточным ГОКом. Эти документы предусматривают, что Энергоатом закупает весь урановый оксидный концентрат, который производится Восточным обогатительным комбинатом. На сегодня этот контракт действует, а закупочные цены на урановый оксидный концентрат утверждаются протокольным решениям Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - пояснил руководитель "Энергоатома".

Он подчеркнул, что для "Энергоатома" нет никакого значения, ВостГОК производит урановый оксидный концентрат на собственных мощностях – начиная от добычи руды, или покупает у кого-то промежуточный продукт – уранил нитрат, а затем уже из него производит урановый оксидный концентрат.

"Мы покупаем не уранил нитрат, мы покупаем не руду, мы покупаем именно урановый оксидный концентрат и делаем это по ценам, которые нам утвердило министерство энергетики и угольной промышленности. Выстраивать на этом фоне какие-то безграмотные рассуждения, как это делает СБУ, это откровенное безумие. Все это нет какого-либо реального правового ходу, поэтому и подключаются средства массовой информации. Если бы Служба безопасности могла бы доказать какие-то реальные факты, она бы это давно сделала, ведь эти дела тянутся с прошлого года", - убежден Недашковский.

По его мнению, ситуация, которая складывается вокруг "Энергоатома" в связи с безосновательными обвинениями относительно закупок уранового концентрата является недопустимой.

"Я обращусь к Кабинету министров Украины с заявлением под моей подписью о проверке всех тех фактов, которые были изложены в публикациях на эту тему, потому что это дискредитация Украины. Я не хочу обвинять всю Службу безопасности Украины, потому что там работают в основном нормальные профессиональные люди – патриоты Украины, которые выполняют очень тяжелую работу в том числе и в зоне АТО. Но есть люди, которые вышли из бывшего советского КГБ. Смотрите, если ВостГОК добывает 1000 тонн собственного уранового концентрата плюс покупает еще на 500 тонн сырья, это означает в общей сложности 1500 тонн уранового концентрата. Это тот объем концентрата, который мы можем согласно контракту поставить Твэла для производства ядерного топлива для украинских АЭС. То есть стоимость этого концентрата это та сумма на которую мы меньше профинансируем Россию – это же понятно, ведь концентрат был произведен в Украине, или еще где. Если мы откажемся от закупки сырья в других местах, значит мы соответствующую сумму заплатим России. Почему же тогда нет публикаций о том, что финансируя ТВЭЛ, мы финансируем террористов? Их нет, потому что это вопросы не нарушают выходцы из КГБ. Поэтому я считаю, что спекуляции на тему закупки уранового концентрата-Восточный ГОК направлены исключительно в пользу России", - подытожил президент "Энергоатома".

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. По данным МАГАТЭ, ВостГОК выпускает 3,3% мирового объема урана.