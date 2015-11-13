Газпром: Украина в три раза сократила закупки российского газа

Украина в три раза сократила закупки российского газа за 9 месяцев 2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 4,6 миллиарда кубометров.

Об этом говорится в отчете российского газового гиганта "Газпром" за третий квартал 2015 года.

В частности, сообщается, что за 9 месяцев 2015 года "Газпром" реализовал на территории стран бывшего Советского Союза (за исключением России) 24,999 миллиарда кубометров природного газа. При этом за 9 месяцев 2014 года было поставлено 34,422 миллиарда кубометров, таким образом, поставки сократились на 27%.

При этом в Украину поставлено 4,633 миллиарда кубометров газа против 13,932 миллиарда кубометров годом ранее.

Больше всего газа "Газпром" за три квартала этого года поставил в Беларусь – 13,253 миллиарда кубометров.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ.

12 октября "Газпром" возобновил поставки газа в Украину после получения предоплаты. При этом, по данным "Укртрансгаза", с начала ноября наблюдается постепенное снижение объемов закупки российского газа на фоне удешевления данного вида топлива в ЕС.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ждет от российского газового монополиста "Газпрома" предложений по стоимости топлива, которое может быть закуплено в России в первом квартале 2016 года.

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в случае если не удастся договориться с "Газпромом", с нынешними запасами газа в подземных хранилищах Украина сможет до конца отопительного сезона 2015-2016 годов покупать газ только в ЕС.

Цена на российский газ для Украины в 4-м квартале составляет 227 долларов за 1 тысячу кубометров.