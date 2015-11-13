"Нафтогаз" рассчитывает заработать $1,5 миллиарда на транзите российского газа в ЕС в 2015 году

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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«В этом году мы планируем получить с вычетом погашения аванса, который был взят ранее, около 1,5 млрд долл. в виде дохода», - сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» отметил, что компания также продолжает выплачивать «Газпрому» средства, предоставленные российской компанией в виде аванса за услуги транзита.

«Еще около 250 млн долл. – это отработка в счет аванса, полученного до 2014 года», – добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» по итогам 2015 года ожидает увеличения объемов транзита российского газа в ЕС через территорию Украины по сравнению с 2014 годом на 9,4% - до 65 млрд куб. м.