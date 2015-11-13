EU Reporter: полицейские украинской спецслужбы набросились на "Энергоатом"
Служба Безопасности Украины направила запрос НАЭК «Энергоатом» о предоставлении им полного списка документов о командировке сотрудников предприятия в Брюссель 27-30 октября, руководствуясь якобы расследованием «некоего уголовного дела».
Об этом пишет сайт EU Reporter, который является официальным изданием Еврокомиссии.
В своем письме к «Энергоатому» Департамент контрразведки СБУ утверждает, что СБУ «защищает государственные интересы в области экономической безопасности».
СБУ запросили ряд документов, включая деловую переписку, протоколы служебных заседаний предшествующих командировке, детали согласования командировки со стороны Министерства энергетики и угольной промышленности, программу, отчет о командировке, финансовые документы о расходах компании на поездку. СБУ также запросили журнал учета выездов сотрудников предприятия в 2015, детали о назначении на должности участников делегации компании и их должностные инструкции.
При этом, СБУ не сообщает причину, по которой требуется предоставить указанный перечень документов, тем самым вызывая подозрение в том, что это есть всего-навсего "устарелый совдеповский терроризм", идет речь в статье.
Автор статьи Джеймс Вилсон пишет, что в украинском правительстве существуют определенные силы, включая пятую колонну, которые выступают против обретения Украиной энергетической независимости и всячески стараются поддержать историческую зависимость страны от российских поставщиков.
«Действия украинской спецслужбы целенаправленно или случайно служат поддержке стратегических интересов российской государственной компании Росатом, которая лишится исторической монополии в сфере поставок для украинской ядерной индустрии, так как «Энергоатом» открывает двери для международных поставщиков топлива, и отныне будет проводить процедуры госзакупок в соответствии с международными стандартами прозрачности и конкурентности», - идет речь в статье.