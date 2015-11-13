Возвращение Ирана обострит конкуренцию на нефтяном рынке - аналитики энергорынка
Европейский рынок станет "полем битвы" между поставщиками нефти из России, Ирака, Саудовской Аравии и Ирана.
Возвращение Ирана на нефтяной рынок Европы приведет к обострению конкуренции, сообщает Газета.ru со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (IEA).
Как говорится в докладе агентства, европейский рынок станет "полем битвы" между поставщиками нефти из России, Ирака, Саудовской Аравии и Ирана. Азиатский рынок также станет более "населенным".
Ранее в результате наложения санкций на Иран в лидеры поставок в Европу вышел Ирак, опередивший Саудовскую Аравию.
"Выбрав целью бывших покупателей Ирана, Ирак смог значительно увеличить европейскую базу покупателей", — отмечается в докладе IEA.
Одновременно с этим свои рынки расширяет Саудовская Аравия, наладившая поставки нефти в Польшу и Швецию, традиционно закупавших ресурс у России. Отмечается, что Эр-Рияд урезал цены на нефтепродукты для стран северо-запада Европы и Средиземноморского бассейна.
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Теперь ожидается возвращение Ирана на рынок и "востребование" его доли в продажах. Ожидается обострение конкуренции с Россией, Ираком и Саудовской Аравией.