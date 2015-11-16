Цены на нефть слабо растут: Brent стоит $44,80 за баррель

На мировых торгах в понедельник, 16 ноября, цены на нефть слабо растут на новостях из США после обвала на прошлой неделе.

Согласно данным Интерконтинентальной биржи в Лондоне, фьючерсы на Brent поднялись на $0,74 - до $44,80 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,51, до $40,95.

По данным американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США по итогам прошедшей недели сократилось на 4 штуки, или на 0,51%, и составило 767 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1161 единицу, или на 60,2%.

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