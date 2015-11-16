В украинских хранилищах за неделю запасы газа сократились на 143 миллиона кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 7 по 14 ноября сократились на 0,8%, или на 143 миллиона кубометров, до 16,862 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

По данным компании, 14 ноября из хранилищ было отобрано 20,41 миллиона кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы завершить отопительный сезон успешно, Украине необходимо импортировать еще порядка 5 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина 31 октября завершает закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров, а решение о продолжении импорта газа будет зависеть от его цены.