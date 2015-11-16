"Газпрому" предоставили рекордную отсрочку по освоению арктического шельфа

В России добыча нефти на крупнейшем шельфовом месторождении в Печорском море — Долгинском, оператором которого выступает «Газпром нефть Сахалин» (дочка "Газпрома" - ред.), отложена до 2031 года, передает РБК.

Такое решение Роснедра приняли по заявке компании в июне 2015-го . Пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков подтвердил РБК перенос сроков добычи на Долгинском месторождении, пояснив, что решение вынесено с учетом «необходимости дополнительного проведения геологоразведочных работ».

Читайте такжеРоссия зашла в тупик с импортозамещением оборудования для нефтегазовой отраслиДолгинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Печорского моря, в 120 км к югу от архипелага Новая Земля и в 110 км к северу от материка. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в более чем 200 млн т. Ранее было запланировано начать на нем добычу нефти до конца 2019 года, а к 2026-му — достичь пика добычи на уровне 4,8 млн т нефти в год.

Лицензия на разведку и добычу нефти и газа на Долгинском месторождении была выдана в конце декабря 2005 года «Газпрому» сроком на 20 лет. К 2019 году компания должна была по условиям лицензии пробурить не менее трех скважин и провести сейсморазведку 3D в объеме не менее 600 кв. км. Добыча нефти должна была начаться в 2019 году. Однако за время работы на месторождении дочерняя структура «Газпром нефти» пробурила только две скважины, поисковую и разведочную, и провела сейсморазведку.

«Газпром нефть» собиралась разрабатывать Долгинское совместно с вьетнамской компанией Petrovietnam. В апреле этого года компании подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам на шельфе Печорского моря, договорившись до конца октября определить список приоритетных месторождений. Речь шла о совместной разведке, разработке и добыче углеводородов на Долгинском месторождении и Северо-Западном лицензионном участке. Однако пока этот список не выработан. Соглашение не носит обязывающий характер, подчеркнули РБК в «Газпром нефти».

Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров отмечает, что дело не только в разведке, но и в себестоимости добычи нефти на арктическом шельфе России. «Она составляет не менее $100 за баррель. Это слишком дорого при текущих ценах на нефть. Поэтому нефтяные компании массово откладывают сроки начала добычи на шельфовых проектах», — говорит Нестеров.

Чиновники Роснедр и Минэнерго оказываются в сложной ситуации: перенос сроков ставит под угрозу прописанные в Энергостратегии России до 2035 года планы Минэнерго добывать на шельфе к 2035 году не менее 50 млн т нефти в год, но если не пойти на уступки компаниям, они будут сдавать лицензии. «В текущей ситуации компании не готовы планировать разработку месторождений с высокой себестоимостью добычи нефти, поэтому если экономическая конъюнктура не изменится в ближайшие пять лет, то вряд ли мы увидим 50 млн т добычи нефти на шельфе к 2035 году», — считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

При текущих ценах невыгоден и шельфовый газ. «Спроса на шельфовый газ при наличии профицита менее дорогого по себестоимости добычи газа с месторождений суши попросту не будет. Что касается перспективы разработки Долгинского месторождения совместно с вьетнамцами, то, скорее всего, стороны выберут для совместной разработки на ближайшую перспективу другие участки недр»​, — предполагает Нестеров.