Россия с 1 декабря может снизить пошлину на экспорт нефти почти на $9

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 декабря может снизиться на 8,7 доллара - до 88,4 доллара за тонну с 97,1 доллара за тонну в ноябре, следует из средней цены мониторинга, сообщает Прайм.

"Средняя цена мониторинга за период с 15 октября по 14 ноября составила 44,32886 доллара за баррель, или 323,6 доллара за тонну", - говорится в сообщении.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля. Эти ставки, согласно новой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 65 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на сверхвязкую нефть с 1 декабря снизится до 10,9 доллара с 12,1 доллара за тонну в ноябре.

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"Пошлина на прямогонный бензин (нафта) сократится до 75,1 доллара с 82,5 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин - до 68,9 доллара с 75,7 доллара за тонну. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла - до 42,4 доллара с 46,6 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса - до 67,1 доллара с 73,7 доллара за тонну, пошлина на кокс - до 5,7 доллара с 6,3 доллара за тонну", - отмечает издание.

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С 1 января в РФ вступили в действие изменения налогообложения нефтяной отрасли. Так, за три года поэтапно сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, а на нефтепродукты - в 1,7-5 раз с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза и на газовый конденсат - в 6,5 раза.