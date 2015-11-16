"Энергоатом" привлек у "Ощадбанка" кредит на 500 миллионов

Госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, привлекла у государственного "Ощадбанка" кредит на 500 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале "Государственные закупки".

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются на 1 год.

Кредитное соглашение, как отмечается в сообщении, было подписано 9 ноября 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в начале года взял у "Укрэксимбанка" кредит на 750 миллионов гривень сроком на 1 год и 70 миллионов гривень у "Диамантбанка" также на год.

В конце марта компания заключила договор с "Ощадбанком" на привлечение 700 миллионов гривень кредита, а также с "Альфа-Банком" - на 40 миллионов долларов.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.