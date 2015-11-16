Погрязший в миллиардных долгах "Нафтогаз" хочет потратить деньги на PR-кампанию в иностранных СМИ

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Группа (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) нуждается в поддержке в создании прочных отношений со СМИ, профессиональным сообществом, представителями правительств и других заинтересованных сторон в ЕС, США и других странах, представляющих интерес», - говорится в сообщении компании.

Согласно условиям конкурса, задачами для агентства будут: разработка коммуникационной программы «Нафтогаза»; составление и распространение заявлений компании в СМИ; интервью, встречи с экспертами; организация встреч с госчиновниками в странах, представляющих интерес для компании; редактирование содержания веб-сайта «Нафтогаза», годовые отчеты и корпоративные презентации.

Для достижения успеха в конкурсе кандидат должен продемонстрировать значительный опыт работы с нефтяными и газовыми компаниями в ЕС. Кандидат, как ожидается, будет иметь представительства в Брюсселе, Берлине, Вашингтоне.

«Нафтогаз» не будет рассматривать агентства, которые представляют или представляли российские государственные энергетические компании или правительство Российской Федерации», - подчеркивается в сообщении.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогазу» принадлежат 100% акций крупнейшей в Украине газодобывающей компании «Укргазвыдобування», 100% акций оператора ГТС Украины, компании «Укртрансгаз», 100% акций «Укртранснафты», 50%+1 акция «Укрнафты». Также «Нафтогазу» принадлежит 100% «Черноморнефтегаза», над которым компания потеряла контроль весной 2014 года после аннексии Россией Крыма.