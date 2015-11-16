В России рассказали, когда определятся со скидкой на газ для Украины

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что кабинет министров рассмотрит в декабре вопрос о скидке на газ для Украины на первый квартал следующего года.

По его словам, цена рассчитывается по формуле в соответствии с действующим контрактом, РФ рассматривает возможность предоставления скидки, если цена будет выше, чем цены сопредельных стран, будет она выше или ниже, пока трудно сказать, пишет Прайм.

Формула цены предусматривает, что берутся предыдущие девять месяцев, сказал Новак. Ближе к концу года будет понятна цена, которая в среднем будет складываться в четвертом квартале, и какая будет примерно цена по формуле в соответствии с контрактом, пояснил министр.

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Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что цена на российский газ до конца 2015 года сохранится на уровне 227 долларов за тысячу кубометров, при этом Киев надеется на снижение цены в первом квартале 2016 года.