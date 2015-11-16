Цена нефтяной корзины ОПЕК впервые с 2009 года опустилась ниже $40

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала ниже 40 долларов за баррель впервые с 2009 года. По итогам торгов в пятницу, 13 ноября, стоимость нефти, которую продают 12 стран-членов ОПЕК, опустилась до 39,21 долларов за баррель, пишет ZN.UA

Нефть эталонных марок 16 ноября торгуются вблизи минимумов 2015 года. Цена Brent опустилась почти на 2% до 43,60 долларов за баррель, WTI потеряла около 1%, снизившись до 40,30 долларов за баррель.

Годовая выручка картеля может снизиться до 550 млрд долларов при нынешних ценах на нефть по сравнению со средним показателем в более чем 1 млрд долларов за последние пять лет, заявлял ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Очередная встреча представителей стран ОПЕК, на которой будут обсуждаться квоты на добычу, состоится 4 декабря в Вене.

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Цена корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) определяется как среднее сортов нефти, которые добывают в 12-ти странах картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла). Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день.