Один из блоков ЗАЭС отключили от сети после ложного срабатывания автоматической защиты

Запорожская атомная электростанция 17 ноября отключила от сети энергоблок №6 по причине ложного срабатывания автоматической защиты, говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

«17 ноября в 9:17 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети по причине ложного срабатывания системы автоматической защиты», - говорится в сообщении.

«Для выяснения и устранения причин ложного срабатывания системы автоматической защиты подана заявка на отключение энергоблока №6 от сети до 9:00 18 ноября», - добавили в компании.

Как отметили в «Энергоатоме», замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. На Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

«Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным значениям», - подчеркнули в «Энергоатоме».

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.