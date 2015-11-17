Нефть ОПЕК продолжает дешеветь - $38 за баррель

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 16 ноября, снизилась на 1,03 доллара, или на 2,62% - до 38,18 доллара за баррель, опустившись до такого уровня впервые с 18 февраля 2009 года, когда цена составляла 38,1 доллара за баррель, следует из сообщения организации, сообщает Прайм.

Средняя цена барреля в ноябре составила 41,98 доллара, в 2015 году — 51,5 доллара.

В 2014 году средняя цена нефтяной "корзины" составляла 96,29 доллара против 105,87 доллара за баррель в 2013 году. Стоимость "корзины" опустилась ниже 100 долларов в сентябре 2014 года и составила тогда 95,98 доллара за баррель.

В 2012 году средняя цена "корзины" составляла 109,45 доллара за баррель, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.

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Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).