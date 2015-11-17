Российский "Лукойл" приостанавливает проект с Total в Ираке из-за обвала цен на нефть

Нынешние цены на нефть делают нефтехимический проект "Лукойла" и Total в Ираке неэффективным, вернуться к нему можно будет после стабилизации цен, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу "Лукойла" Вагита Алекперова.

"Цены, которые сегодня сложились, конечно, делают эти проекты достаточно низкоэффективными, но мы имеем меморандум. Двигаемся, мы надеемся, что после выравнивания рынка этот проект могли в консорциуме реализовать", — сказал Алекперов журналистам, отвечая на вопрос по поводу строительства нефтехимического завода в Ираке совместно с Total.

"Мы ведем переговоры с иракским правительством. Все-таки мы считаем, что попутный газ "Западной Курны-2" богат этаном, уникальное содержание этана — это уникальное сырье для нефтехимии. Сейчас такие консультации продолжаются с правительством Ирака", — добавил глава "Лукойла".

Отмечается, что "Лукойлу" принадлежит 75% в проекте "Западная Курна-2", государственной North Oil Company — 25%. В марте 2014 года на месторождении началась добыча, а в июне прошлого года российская компания начала получать компенсационную нефть с проекта. Еще в 2014 году Вагит Алекперов сообщал о намерении ЛУКОЙЛа построить нефтехимическое производство в рамках разработки иракского месторождения "Западная Курна-2", но не в одиночку, а в консорциуме.

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"Замминистра промышленности Ирака Адель Карим накануне, 16 ноября, заявил о том, что министерство нефти Ирака в ближайшие недели планирует провести переговоры с "Лукойлом" и французской Total относительно строительства нефтехимического завода в Ираке. Компания еще рассматривает возможность реализации этого проекта, но этот вопрос "находится в начальной стадии изучения", - подчеркивает издание.

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Ранее сообщалось, что Shell подписала контракт с Ираком на 11 миллиардов долларов, подразумевающий строительство нефтехимического завода в провинции Басра. Shell является одной из основных крупных нефтяных компаний, работающих на юге Ирака. В стране Shell разрабатывает месторождение Majnoon и участвует в совместном предприятии Basrah Gas Company.