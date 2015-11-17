"Укргазвыдобування" ожидает повышение цены на собственный газ в 1,5 раза

Крупнейшая отечественная госкомпания "Укргазвыдобування" рассчитывает, что цена на добываемый компанией газ с апреля 2016 года увеличится минимум в 1,5 раза до 2 475 гривень.

Об этом на встрече с журналистами заявил глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко.

"Согласно постановлению Кабмина, цена 1 590 действует до первого апреля, а с первого апреля нам установят новую цену. Мы ожидаем, что это будет минимум 2 475 гривень. Есть надежда, что это может быть выше, порядка 3 тысяч", - отметил Прохоренко, уточнив, что именно такую цену компания заложила уже в своем финансовом плане на 2016 год.

"Цену 2 475 гривень за тысячу кубометров без ПДВ - это соответствует курсу, который был изначально в бюджете этого года, по-моему, 110 долларов. Это как раз тот промежуточный уровень, чтоб выйти на 150 долларов в 2017 году", - уточнил Прохоренко.

При этом глава "Укргазвыдобування" особо подчеркнул, что для стабильной добычи газа на уровне 14,5 миллиарда кубометров компанию устроила бы цена на уровне 3,5 тысячи гривень за тысячу кубометров.

Кроме того, Прохоренко отменил, что проект финансового плана компании на 2016 год предусматривает 10 миллиардов гривень инвестиций.

"Мы просчитываем бюджет на следующий год и закладываем цифры такие: на операционные расходы - около 6 миллиардов гривен без налогов - это затраты на зарплаты, транспорт, текущие расходы на обслуживание скважин... Помимо этого нужно закладывать и инвестиции. Сейчас с этим очень консервативно, просто потому, что по ренте не просчитывается другое, закладывается 10 миллиардов", - отметил глава "Укгазвыдобування".

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Как сообщал УНИАН, Украина к апрелю 2017 года, согласно подписанному с МВФ меморандуму, обязуется повысить цену на реализацию природного газа, добываемого госкомпанией "Укргазвыдобування" для нужд населения, до 150 долларов США за 1 тысячу кубометров.

В начале марте 2015 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила цену на добываемый компанией "Укргазвыдобування" природный газ в 4,55 раза – до 1 590 гривень за тысячу кубометров.

Также в комиссии сообщили, что в 2015 году для нужд населения "Укргазвыдобування" продаст 12,8 миллиарда кубометров газа.

Себестоимость добычи природного газа "Укргазвыдобування", по данным комиссии, составляет 1 493 грн за тысячу кубометров.

Олег Прохоренко был назначен главой "Укргазвыдобування" в июне 2015 года. До этого он занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

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Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування".

100% акций компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".