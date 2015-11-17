"Энергоатом" заплатит аудиторской компании KPMG почти 4 миллиона за анализ своей системы закупок

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС Украины, заплатит одной из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG 3,96 миллиона гривень за комплексный анализ своей системы закупок.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" на сайте "Государственные закупки".

Как отмечается в сообщении, аудиторы проведут анализ системы закупок "Энергоатома" на предмет ее эффективности, прозрачности и наличия дискриминационных или коррупционных факторов.

Контракт на предоставление услуг "Энергоатом" намерен подписать до конца ноября 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" заплатит 684 тысячи гривень компании "БДО", входящей в BDO International, пятой в мире по объемам совокупной выручки международной сети независимых аудиторских и консультационных компаний, за услуги аудита финансовой отчетности за 2015 год.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.