Цена нефти Brent опустилась ниже $44

Цены на нефть вновь падают. Сегодня утром стоимость январского фьючерса на североморскую нефть Brent на Интерконтинентальной бирже в Лондоне опустилась ниже $44 за баррель и торговалась на уровне $43,99 за баррель.

На тот же час стоимость декабрьского фьючерса на легкую нефть WTI опустилась до $40,98 за баррель, январский фьючерс на нефть той же марки торгуется на уровне $42 за баррель.

Нефтяной рынок реагирует на новости из Ирана, пишут «Ведомости». Вчера, 17 ноября, на пресс-конференции иранский министр нефти Биджан Намдар Зангане сообщил, что страна не будет согласовывать вопрос об увеличении поставок нефти на мировой рынок после отмены санкций с ОПЕК или спрашивать разрешения у этой организации. Также он подтвердил, что Иран намерен повысить экспорт нефти на 500 000 баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее руководство ОПЕК заявляло, что также не намерено снижать добычу в стремлении сохранить 40-процентную долю на рынке, однако призвало всех экспортеров, не входящих в организацию, задуматься о сокращении добычи.

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Согласно прогнозам аналитиков, общий переизбыток предложения нефти на мировом рынке в 2015 г. составит от 0,7 до 2,5 млн баррелей в день. Запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 482 000 баррелей, в то время как аналитики ждали роста на 1,1 млн баррелей. Эти данные смогли сократить опасения относительно переизбытка предложения сырья на рынке.