Норвежская нефтяная компания Statoil уходит с Аляски

В конце сентября о таком же решении объявил нефтяной гигант Royal Dutch Shell. Резкое падение цен на нефть вынуждает компании сокращать расходы на разведку и добычу, а кроме того, бурение на шельфе Аляски вызывает протесты борцов за экологию, пишет Рейтер.

Statoil прекратит работу на 16 участках, где она является оператором, и на 50 участках, где оператором является американская ConocoPhillips.

"Мы стремились достичь результатов на Аляске с 2008 года. Мы провели серьезную работу, но с учетом текущего прогноза мы не способны продолжать деятельность по реализации этих возможностей", - говорится в заявлении директора по геологоразведке Statoil Тима Додсона.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство: нефть будет дешевой до 2040 года

ConocoPhillips сообщила, что отложила планы, связанные с Чукотским морем, до заявления Statoil и пока не собирается возвращаться к ним. Ранее Conoco говорила, что планирует к 2017 году прекратить всю геологоразведку в глубоких водах. Компания ведет такую деятельность в Мексиканском заливе и в водах Сенегала, Анголы и Канады. В районе Аляски море в основном мелководное.

По оценке Геологической службы США, в арктических морях содержится около 30 процентов еще не обнаруженных мировых запасов газа и 13 процентов нефти.