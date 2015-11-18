"Газпром" ждут новые проблемы: США в феврале начнет поставки в Европу сжиженного газа

Американские поставщики газа вступят в конкуренцию с Россией на европейском рынке в феврале будущего года, когда Литва получит из США первую партию сжиженного газа (СПГ), передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Европа с ее значительным потреблением газа и десятками недозагруженных терминалов по импорту СПГ представляет большой интерес для американских компаний, потративших в общей сложности $60 миллиардов на создание экспортной инфраструктуры. В 2019 году поставки американского газа в Европу предположительно превысят 60 миллионов тонн, что поможет Евросоюзу снизить зависимость от трубопроводных поставок из России.

Читайте такжеКоболев: Украина может до конца зимы покупать газ только в ЕС"Если США значительно увеличат поставки СПГ в 2017-2018 годах плюс поставки из Австралии и Катара, это будет означать большой приток СПГ в Европу, и России тогда придется сражаться", - сказал старший аналитик газового рынка Societe Generale Тьерри Бро.

Вопрос в том, как поступит "Газпром": станет ли он бороться за долю рынка путем повышения добычи и снижения цен или сократит добычу и будет ждать роста цен, как произошло в 2008-2009 годах, сказал директор по анализу газового рынка Wood Mackenzie Стивен О'Рурк.

По его мнению, чтобы закрыть американскому газу путь в Европу, "Газпрому" придется снизить спотовую цену до $4 за миллион британских тепловых единиц с нынешних $5,65.

"Газпром" отказался рассказать о своей стратегии. Преимущество компании в том, что падение курса рубля помогло ей снизить себестоимость добычи при повышении рублевой выручки. Кроме того, "Газпром" имеет огромные запасы газа и свободные газопроводные мощности.

Однако перспектива прихода американского СПГ в Европу уже меняет поведение "Газпрома": в сентябре компания, которая предпочитает долгосрочные контракты, впервые провела экспортный аукцион, продав сверх долгосрочных контрактов около 1,2 миллиарда кубометров с поставкой по газопроводу "Северный поток" на северо-запад Европы. В январе-феврале 2016 года пройдет аукцион на экспорт 6 миллиардов кубометров.