Запорожская АЭС подключила к сети блок №6 после устранения неисправности

Запорожская атомная электростанция сегодня, 18 ноября, после устранения возникшей днем ранее неисправности подключила к сети блок №6, сообщила пресс-служба станции.

«По состоянию на 7:30 блок №6 нагружен до 650 МВт», - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что блок №6 был отключен от сети 17 ноября действием защиты от непревышения давления во втором контуре из-за закрытия быстродействующего запорного отсечного клапана (БЗОК). Причина закрытия БЗОК – самопроизвольное открытие арматуры из-за неисправности связанного с ней оборудования.

Согласно сообщению пресс-службы, по состоянию на 18 ноября на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.