Merrill Lynch прогнозирует спад добычи нефти в России с 2019 года

Но с 2019 года все же начнется снижение, так как нефтяники в силу западных санкций не смогут компенсировать спад добычи на старых месторождениях шельфом и трудноизвлекаемой нефтью.

Главным риском для отрасли остается возможный рост налоговой нагрузки, если бюджет страны будет сводиться с дефицитом. Опасаясь того же, Минэнерго РФ в своих прогнозах закладывает снижение добычи уже на 2017 год, пишет "Коммерсант".

Несмотря на западные санкции и падение цен на нефть, ее добыча в России в 2016 году вырастет примерно на 1,5% и будет оставаться стабильной в 2017-2018 годах, пишут аналитики Merrill Lynch в своем отчете. Текущий официальный прогноз Минэнерго РФ по добыче на этот и 2016 год составляет 533 млн тонн. Эксперты Merrill Lynch отмечают, что российские нефтекомпании сейчас занимают одни из лучших позиций в мировой отрасли из-за ослабления рубля и гибких ставок налогообложения.

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Тем не менее уже с 2019 года в Merrill Lynch прогнозируют достаточно быстрое падение добычи: к 2022 году она может снизиться до 500 млн тонн из-за истощения старых месторождений. Компенсировать это могла бы разработка трудноизвлекаемых запасов и шельфа, на что до санкций надеялись российские нефтяники и правительство. Теперь чиновникам, считают в инвестбанке, придется "подумать о новых стимулах", которые подвигли бы компании поддерживать добычу на старых проектах. Главным же риском в Merrill Lynch считают возможность того, что правительство РФ из-за дефицита бюджета пойдет на новые налоговые изъятия из отрасли.

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Отчасти этот риск уже материализовался: в следующем году нефтяники дополнительно отдадут бюджету 200 млрд руб. Это решение Минфин представлял как исключительное и временное, но компании опасаются, что оно станет постоянным, тогда в 2017 году они недосчитаются уже 600 млрд руб. выручки.

Этого же опасается и Минэнерго, которое утверждает, что изъятие средств из отрасли приведет к падению добычи. Как заявил вчера заместитель главы министерства Алексей Текслер, в Минэнерго ожидают снижения добычи в 2017 году до 527 млн тонн, а консервативный сценарий предполагает падение к уровню 2013 года сразу на 10 млн тонн — до 523 млн тонн.