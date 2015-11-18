Всемирный банк до конца года оценит реструктуризацию "Нафтогаза"

Группа экспертов Всемирного банка к концу декабря 2015 года представит отчет по реструктуризации крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" с отделением газотранспортного бизнеса, сообщил на своей странице в Facebook директор департамента планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Михаил Бно-Айриян.

"На этой неделе в Киеве будет работать группа экспертов Всемирного банка, которые должны проанализировать разные модели (реструктуризации "Нафтогаза" - УНИАН). На выходе до конца декабря они должны представить финальный отчет", - сообщил он.

Как отметил представитель Минэнергоугля, во вторник, 17 ноября, прошло первое заседание группы при участии Минэнергоугля, "Нафтогаза", международных финансовых учреждений по вопросу реструктуризации НАК с отделением газотранспортного бизнеса.

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Как ранее сообщал УНИАН, 16 октября 2015 года Кабинет министров Украины на своем заседании с участием представителей международных финансовых организаций принял план корпоративного управления "Нафтогазом Украины". При этом министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин неоднократно выступал с критикой этого плана.

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Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.