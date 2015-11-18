Саудовская Аравия сократила экспорт нефти

Саудовская Аравия сократила объем экспорта нефти в августе 2015 года на 3,8% - до 6,998 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Прайм.

Добыча нефти в королевстве в августе, по данным организации, незначительно снизилась - на 0,92%, до 10,265 миллиона баррелей в день. Месяцем ранее, в июле, добыча нефти в стране составляла 10,361 миллиона баррелей в день.

При этом показатель переработки на нефтеперерабатывающих заводах не изменился в августе и составил 2,214 миллиона баррелей в день.

Второй по величине производитель нефти ОПЕК - Ирак снизил экспорт нефти в августе на 0,83%, до 3,079 миллиона баррелей в день, также сообщает JODI. При этом добыча нефти в августе составила 3,76 миллиона баррелей в день (рост на 1,13%).

Согласно данным организации, Кувейт нарастил объем экспорта нефти в августе до 1,957 миллиона баррелей в день, что на 3,9% больше по сравнению с показателем в июле. В отчетном периоде страна увеличила добычу нефти на 2,5%, до 2,89 миллиона баррелей в день.

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С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со 100 до 45 долларов за баррель марки Brent. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в сутки усилило обвал цен.