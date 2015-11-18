ЕС о российских "северных потоках": они должны соответствовать европейским законам

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович подтверждает, что позиция Евросоюза относительно российских проектов по расширению газопровода «Северный поток» остается неизменной – все проекты должны соответствовать европейскому законодательству.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции.

Шефчович констатировал, что ЕК поддерживает проекты, которые соответствуют основным принципам Евросоюза в плане энергетической безопасности, в том числе диверсификацию источников поставок с целью усиления энергетической надежности.

«Мы говорили, что этот газопровод должен соответствовать европейскому законодательству, Европейская комиссия проанализирует это досье, прежде всего на соответствие законодательству ЕС», - заявил он.

Вице-президент напомнил, что в ЕС «приняли к сведению проекты некоторых коммерческих предприятий соединить Германию и Россию через Балтийское море».

«Но «Северный поток-3» и «Северный поток-4» не позволят покупать газ у нового поставщика, только повысят способность транспортировки в ЕС, которая сейчас используется только на 50%», - сказал он.

При этом Шефчович вновь отметил, что в ЕС учитывают уже существующие мощности транспортировки газа, в частности, газопровод в Украине.

«Мы уже об этом говорили – у нас есть источник поставки, который проходит через Украину, и наша точка зрения по этому поводу очевидна», - подчеркнул он.

Кроме того, Шефчович высказался за проведение дискуссии между немецкими властями и Еврокомиссией на уровне экспертов.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября российский «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток - 2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток – 2» из России в Европейский Союз в обход Украины.