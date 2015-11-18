КС займется законностью повышения тарифов на газ для населения

Законность многократного повышения Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифов на газ для населения в апреле 2015 года установит Конституционный Суд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам 18 ноября заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Как известно в начале ноября 2015 года Киевский окружной апелляционный суд признал незаконными решения НКРЭКУ о повышении тарифов на газ для населения. Затем, как сообщил Вовк, Комиссия подала апелляцию.

"Суд вынес постановление об обращении в Конституционный Суд и остановил производство по данному делу", - заявил Вовк.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 гривень за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 кубометров газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 гривень за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит основания для пересмотра тарифов на природный газ для нужд населения, но не исключает такого пересмотра в будущем при условии сокращения объемов импорта газа и снижения его цены.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допускает возможность снижения максимального тарифа на газ для населения в 2016 году при условии сохранения тенденции падения мировых цен на углеводороды и стабильного курса гривни.