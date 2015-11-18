"Энергоатом" выиграл суд по делу о взыскании с компании 4,2 миллиарда

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих украинских АЭС, выиграла суд по делу о взыскании с компании 4,2 миллиарда гривень, которые были начислены безосновательно, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, 18 ноября коллегия судей Киевского апелляционного административного суда постановила удовлетворить апелляционную жалобу НАЭК "Энергоатом" на постановление Окружного административного суда Киева от 16 сентября о взыскании с компании 4,2 миллиарда гривень части искусственно начисленного дохода за 2014 год. Иск на взыскание средств с компании подавало Межрегиональное главное управление - Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы.

"Таким образом Киевский апелляционный админсуд отменил откровенно незаконное решение Окружного админсуда Киева в пользу ГФС, которое не только ставило под угрозу стабильную работу крупнейшего энергогенерирующего предприятия страны в начале осенне-зимнего сезона, но и грозило энергетической безопасности государства и, соответственно, экономической стабильности Украины в целом. Решение суда вступило в законную силу с момента его вынесения", - подчеркнули в компании.

Пресс-служба сообщает, что решение Киевского апелляционного суда позволит избежать ухудшения экономического состояния "Энергоатома" (включая угрозу банкротства).

"Благодаря взвешенной позиции судей, которые прислушались к аргументам представителей "Энергоатома", не произойдет резкого подорожания электроэнергии для всех групп украинских потребителей, ведь принудительное взыскание с компании 4,2 миллиарда гривень имело бы именно такие последствия", - говорится в сообщении.

При этом в компании напомнили причины начисления такого долга. В частности, постановлением Кабинета министров Украины от 24 декабря 2014 года №710 были внесены изменения в порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 23 февраля 2011 года №138.

В "Энергоатоме" отметили, что в результате применения при расчете части чистой прибыли требований указанных изменений "30-процентная часть чистой прибыли" компании по итогам 2014 года составила 4,7 миллиарда гривень при практически полученных предприятием убытках за тот же период в 6,5 миллиарда гривень.

"Более того, кроме приведенного математического каламбура, где по идеологии внесенных изменений должна исчисляться часть прибыли из полученных убытков, указанное постановление №710 прямо противоречит требованиям действующего законодательства Украины, ратифицированным парламентом гарантийным соглашениям правительства Украины по кредитным соглашениям "Энергоатома" с ЕБРР и Евратомом на общую сумму 600 миллионов евро и через обратное действие во времени еще и 58 статье Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как рассказали в "Энергоатоме", именно из-за необходимости исправления "нормативного недоразумения" компания была вынуждена обратиться в суд с иском к Кабинету министров Украины о признании незаконным и отмене постановления №710. Кроме того, поскольку в тарифах предприятия на 2015 год (и предыдущие годы) средства для уплаты части прибыли не предусмотрены вообще, отображение имеющейся задолженности перед бюджетом в сумме 4,2 миллиарда гривень привело к критической ситуации в финансовом положении "Энергоатома".

"Преждевременные сообщения в СМИ о том, что компания проиграла в суде указанное дело (решение суда I инстанции), уже дало свои негативные последствия - компании было отказано в предоставлении кредитных ресурсов в ряде банковских учреждений Украины. После сегодняшнего решения суда эта ситуация получила все предпосылки для улучшения", - подчеркнули в госкомпании.

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Как сообщал УНИАН, в середине октября текущего года "Энергоатом" подал апелляционную жалобу на судебное решение о взыскании с компании Центральным офисом по обслуживанию крупных плательщиков Государственной фискальной службы 4,2 миллиарда гривень.

Решение в пользу ГФС, по данным "Энергоатома", Окружной административный суд Киева принял вопреки нормам действующего законодательства. Фискальный орган требовал оплатить за 2014 год часть чистой прибыли в размере 4,2 миллиарда гривень "Энергоатома" за тот период, в котором компания получила убыток – 6,5 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.