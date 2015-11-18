Страны ЕС к 2030 году хотят снизить потребление газа

В Европейской комиссии прогнозируют, что к 2030 году страны-члены Европейского Союза могут несколько снизить потребление газа до 380-450 миллиардов кубометров.

Об этом в среду в Брюсселе на пресс-конференции сказал вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы изучили этот вопрос очень внимательно, используя наши прогнозы и проектирование. Наш вывод был таким, что со всеми нашими целями, которые мы хотим достичь в 2030 году, в 2030-м нам потребуется от 380 миллиардов до 450 миллиардов кубических метров газа в Европе. Это чуть меньше, в зависимости от зимы, чем мы потребляем на сегодня", - сказал он.

В Еврокомиссии УНИАН сообщили, что в 2013 году потребление газа в ЕС составило около 420 миллиардов кубометров. В соответствии с прогнозами, потребление в 2030 году составит 410-450 миллиардов кубометров, в 2050-м – около 400.

Кроме того, по словам Шефчовича, ЕК также связала два вопроса - объемы потребления и диверсификацию.

"Это поставило вопрос, какого рода дополнительные возможности нам нужны. Мы также хотели бы диверсифицировать источники, ресурсы и создать место для LNG", - сказал он, добавив, что поставки LNG (сжиженного природного газа) позволят снизить цены на газ.

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