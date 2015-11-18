Иран хочет к 2018 году увеличить добычу газа до 1 миллиарда кубометров в сутки

Иран планирует увеличить добычу природного газа до более чем одного миллиарда кубометров в день в течение ближайших двух с половиной лет, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане.

"Согласно нашему плану, в ближайшие два с половиной года добыча газа в стране увеличится до более чем одного миллиарда кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Выступая на пресс-конференции в преддверии Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который состоится 23 ноября в Тегеране, Зангане также отметил, что Иран готов экспортировать газ в соседнее государство - Ирак.

"Мы готовы экспортировать газ в Ирак. Показатель может достигнуть уровня более чем 50 миллионов кубометров в день", - добавил он.

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"Иран обладает большим потенциалом, чтобы стать одним из крупнейших газовых производителей в мире благодаря запасам природного газа в 34 триллиона кубометров, что составляет около 18% всех мировых запасов", - отмечается в статье.

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В статье отмечается, что ФСЭГ была основана в 2001 году в Тегеране и объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа.

Участниками ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла. Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу участвуют в нем в качестве наблюдателей.