Цены на нефть слабо растут: Brent стоит $44,50 за баррель

Цены на нефть в четверг показывают незначительную положительную динамику после снижения днем ранее на фоне попыток инвесторами оценить последние данные по запасам сырья в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 06:58 стоимость январских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,59% - до 44,48 доллара за баррель, цена фьючерсов на легкую нефть марки WTI - на 0,7%, до 42,25 доллара за баррель.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября, выросли на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 487,3 миллиона баррелей. С одной стороны, данные говорят о продолжении наращивания запасов сырья в США, но с другой стороны, аналитики ожидали, что показатель увеличился на 1,9 миллиона баррелей.

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"Если смотреть в перспективу, а не на ежедневные данные, то фундаментальные показатели рынка нефти остаются негативными", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Energy Aspects Вирендры Чаухан (Virendra Chauhan).