В ОАЭ уверены, что рынок нефти стабилизируется самостоятельно

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что рынок нефти стабилизируется самостоятельно без вмешательства стран ОПЕК, сообщает Прайм.

"Мы собираемся позволить рынку стабилизироваться самостоятельно. Когда именно это произойдет, будет зависеть от того, как долго мы сможем работать как одна команда, а не зависеть от одного игрока в регулировании рынка", - заявил Сухейль аль-Мазруи на конференции в Дубае.

По словам министра, ранее Организация стран-производителей и экспортеров нефти ошибочно выступала в роли балансирующего производителя, когда пыталась влиять на цены на нефть за счет снижения или увеличения добычи. Теперь в этом качестве должны выступать производители более дорогой нефти, чем в странах ОПЕК, отметил он.

"Тот факт, что на рынке сейчас более высокая конкуренция, означает, что мы должны изменить наше поведение", - сказал министр.

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Несмотря на снижение мировых цен на нефть, ОПЕК в июне решила не менять ранее установленную коллективную квоту добычи в 30 миллионов баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК состоится в Вене 4 декабря.