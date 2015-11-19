Демчишин не исключает возобновления импорта российской электроэнергии

Украина возобновит импорт электроэнергии из РФ только в случае возникновения дефицита собственных энергогенерирующих мощностей, говорится в сообщении Минэнергоугля с ссылкой на слова министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

"Импорт электроэнергии на данный момент остановлен, мы не заказываем мощности в России. Мы используем импорт как крайнюю меру, по максимуму загружая собственные мощности ", - цитирует пресс-служба Демчишина.

Также в министерстве назвали возможные причины возобновления импорта электроэнергии из России.

Это, в частности, аварийное или плановое отключение энергоблоков атомных электростанций Украины.

"Ввиду максимального внимания к безопасности АЭС блоки атомных станций планово останавливаются на профилактику и немедленно останавливаются в случае неполадок, даже мельчайших", - говорится в сообщении министерства.

Еще одной причиной может послужить ремонт и нехватка угля на тепловых электростанциях Украины.

Также в министерстве констатируют острую нехватку воды в реках Украины для работы гидроэлектростанций.

"2015 год - рекордный с точки зрения низкого притока воды в реках Украины. Поэтому объем энергии, вырабатываемой ГЭС, на 30-40% меньше, чем в прошлом году, что требует дополнительно сжигать 100-150 тысяч тонн угля в месяц", - подчеркнули в министерстве.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина 13 ноября 2015 года остановила импорт российской электроэнергии благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоке №3 Ривненской АЭС и подключению его к энергосистеме страны.