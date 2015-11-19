Демчишин назвал бензин в Украине относительно качественным и дешевым

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило о падении в два раза наценок при продаже нефтепродуктов трейдерами на отечественном рынке в течение последнего года.

Об этом сказал глава министерства Владимир Демчишин в видеообращении к участникам международной конференции Petroleum Ukraine 2015, которая проходит в Киеве.

"Мы отслеживаем маржинальность на рынке нефтепродуктов… Могу сказать, что она уменьшилась в течение последнего года как минимум вдвое", - сказал Демчишин.

Он отметил, что благодаря этому конечный потребитель получает относительно качественный продукт за адекватную цену.

При этом он сообщил, что в планах министерства сформировать сеть лабораторий, которые будут заниматься проверкой топлива на украинских АЗС.

"Мы будем отслеживать качество нефтепродуктов. Для этого будет сформирована сеть лабораторий, которые будут отслеживать их качество", - сказал министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, украинский рынок нефтепродуктов после затяжного падения мировых цен на нефть на фоне признаков глобального перенасыщения в конце августа отреагировал снижением стоимости бензина на 50-60 копеек за литр.

Премьер-министр Арсений Яценюк 26 августа поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Антимонопольным комитетом проверить ценовую ситуацию на топливных рынках, прежде всего, рынках бензина и газа.

В начале сентября в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что не видят причин для роста цен на нефтепродукты в Украине, при этом Антимонопольный комитет рекомендовал сетям АЗС снизить цены на топливо на 15%.