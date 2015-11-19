Украина нашла альтернативу поставкам нефтепродуктов из России - Демчишин

Украинские трейдеры нашли возможности заместить поставки нефтепродуктов из России в объеме 170 тысяч тонн в месяц благодаря увеличению закупок топлива у других стран.

Об этом сказал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в видеообращении к участникам международной конференции Petroleum Ukraine 2015, которая проходит в Киеве.

"По поводу эмбарго, которое мы сейчас переживаем со стороны России: благодаря той диверсификации, которая уже существует, нам удалось пройти 2015 год. 170 тысяч тонн нефтепродуктов, которые поставлялись российскими компаниями, были замещены другими поставщиками", - сказал Демчишин.

При этом он отметил, что считает перспективными поставки нефтепродуктов из Казахстана и Туркменистана.

"Туркмения готова поставлять как минимум 20 тысяч тонн в месяц… Стоимость логистики мы отработали. Я уверен, что конечная цена в Украине туркменских нефтепродуктов будет ниже украинских", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, с начала октября Россия резко снизила экспорт сжиженного газа и дизельного топлива в Украину.

Прекращение поставок дизельного топлива в Украину российские поставщики аргументируют запретом властей РФ на экспорт нефтепродуктов, которые могут быть использованы украинской армией.