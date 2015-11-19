Иран после снятия санкций готов удвоить экспорт нефти

Иран готов увеличить экспорт нефти вдвое, до 2 миллионов баррелей в день в течение трех месяцев после снятия санкций, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли страны Моджтаба Хосроутадж.

Собеседник агентства уверен, что нефтяное эмбарго будет снято с Ирана в середине декабря - начале января 2016 года.

"Мы не принимаем вариант постепенного снятия санкций, мы заявляли, что все санкции должны быть сняты одновременно. И когда я говорю, что в середине декабря - начале января санкции будут сняты, то я имею в виду не только банковские. Мы уже к этому подготовились. Мы полностью готовы начать экспорт нефти сразу же, как санкции будут сняты", - заявил он.

Хосроутадж пояснил, что Иран является членом ОПЕК и до введения нефтяного эмбарго у страны была квота в размере 4,3 миллионов баррелей нефти.

"Ранее до санкций мы производили 1,8 миллиона баррелей нефти в день для внутреннего потребления и 2,5 - на экспорт. В настоящее время мы экспортируем почти 1 миллион баррелей в день, и мы полностью готовы сразу после снятия санкций добавить еще 500 тысяч баррелей нефти к экспорту. И в течение нескольких месяцев, возможно трех, мы сможем добавить еще 500 тысяч баррелей в день", - добавил замминистра.

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Страны Евросоюза ввели эмбарго на импорт иранской нефти, которое вступило в силу 1 июля 2012 года, чтобы заставить Тегеран отказаться от ядерных амбиций. Аналогичный пакет мер ранее ввел и Вашингтон.