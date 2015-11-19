Демчишин оценил объем теневого рынка нефтепродуктов в Украине в 30%

Около 30% нефтепродуктов в Украине продаются без уплаты акцизных сборов в государственный бюджет, что негативно сказывается на конкурентоспособности трейдеров, которые платят налоги.

Об этом сказал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин в видеообращении к участникам международной конференции Petroleum Ukraine 2015, которая проходит в Киеве.

«Одной из проблем (рынка нефтепродуктов – УНИАН) также является большая доля серого рынка… Мы оцениваем объем серого рынка в 30%, это порядка 2,5 млн тонн нефтепродуктов, которые поступают без уплаты акциза», – сказал Демчишин.

При этом он подчеркнул, что государство должно усилить контроль за отечественным рынком нефтепродуктов и минимизировать долю теневого рынка, что позволит стабилизировать цены на топливо, а также будет стимулировать конкуренцию среди трейдеров.

По словам министра, Минэнергоугля намерено способствовать в решении проблем тех трейдеров, которые работают в рамках закона.

«Мы будем стараться тем поставщикам, которые работают «в белую», помогать», – заверил Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило о падении в два раза наценок при продаже нефтепродуктов трейдерами на отечественном рынке в течение последнего года.