Вице-президент Еврокомиссии призвал активнее снижать зависимость от российского газа

Страны блока не выполняют поставленные Еврокомиссией цели в области энергетики, констатировал он в первой речи о состоянии этой отрасли, которую Еврокомиссия хочет сделать ежегодной, пишет Рейтер.

Новое консервативное правительство Польши планирует продолжать инвестиции в угольную промышленность, а несколько европейских компаний в сентябре договорились с «Газпромом» о расширении газопровода Северный поток, что противоречит стремлению ЕС снизить зависимость от российского газа. Шефчович напомнил, что Еврокомиссия изучает план расширения Северного потока на предмет его соответствия правилам ЕС.

"В 2016 году геополитические проблемы не исчезнут. Мы должны продолжить активные действия по диверсификации источников энергии", - заявил он.

По мнению Еврокомиссии, для того чтобы поставки топлива были стабильными, доступными по цене, эффективными и разнообразными, необходимо не менее трех поставщиков. Россия, которая на треть обеспечивает Евросоюз энергоносителями, для некоторых его участников является единственным поставщиком.

В будущем году Еврокомиссия представит стратегию по расширению поставок сжиженного газа (СПГ). По данным источников в отрасли, в феврале будущего года Литва первой из европейских стран получит из США партию СПГ.

"Разнообразие поставок для всех наших союзников, всех наших торговых партнеров крайне важно. Этому способствуют СПГ, газ из Азербайджана, повышение поставок трубопроводного газа из Северной Африки", - сказал в Брюсселе Кристофер Смит, заместитель министра энергетики США по ископаемому топливу.

Страны ЕС не спешат объединять энергетические системы, в частности из-за слабого планирования и нежелания правительств зависеть от других государств. Шефчович призвал к "срочным политическим мерам" для объединения электросетей и газотранспортных систем.

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По мнению неправительственных организаций, Еврокомиссия уделяет чрезмерное внимание газу.

"В центре внимания должны быть декарбонизация, энергонезависимость и самообеспечение энергией из возобновляемых источников", - сказал Брэм Клэйс, советник Гринпис по климатической и энергетической политике ЕС.

В будущем году Еврокомиссии предстоит непростая работа по распределению между странами задач для достижения цели снизить выбросы парниковых газов к 2030 году как минимум на 40 процентов по сравнению с 1990 годом.