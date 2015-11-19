Борьба за нефтяной рынок: Ирак продает "черное золото" по заниженным ценам

Ирак установил официальную цену продажи декабрьских партий сорта Basra Heavy для Европы на $10,40 за баррель ниже Brent, который в четверг торгуется около $44. Но, по словам источников в торговых кругах, некоторые партии продаются на один или несколько долларов дешевле официальной цены, то есть около $30, пишет Рейтер.

Ирак занял вместо Саудовской Аравии второе место по поставкам нефти в Европу после России. Конкуренция усилится, когда Иран будет освобожден от санкций и увеличит поставки, что станет еще одной причиной снижения цен, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

"По этой причине ценовая конкуренция среди производителей, скорее всего, еще более усилится", - говорится в докладе агентства.

По данным IEA, Ирак в этом году увеличил добычу почти на 500.000 баррелей в сутки, или 13 процентов, что стало максимальным темпом роста в мире. Другие страны ОПЕК хотят узнать планы Ирака и Ирана на будущий год, чтобы определить стратегию картеля в области добычи.

"Ираку нужно рассказать ОПЕК о его планах на будущий год, и Иран пока никому не сообщил, сколько он на самом деле может добывать. Данные о производстве этих двух стран важны для принятия решения ОПЕК", - сказал представитель организации, добавив, что на совещании 4 декабря она вряд ли решит снизить добычу.

Читайте такжеВ ОАЭ уверены, что рынок нефти стабилизируется самостоятельно

Рост производства в Ираке в будущем году, скорее всего, замедлится, а руководители некоторых иностранных компаний, разрабатывающих месторождения на юге страны, предсказывают отсутствие роста и предупреждают, что добыча может снизиться во втором полугодии 2017 года из-за сокращения инвестиций.

После падения цен на нефть Ираку стало трудно расплачиваться с иностранными компаниями за добытую нефть, и правительство попросило их снизить инвестиции в разработку месторождений.

"Трудно говорить о значительном повышении добычи в будущем году", - сказал директор BP по Ближнему Востоку Майкл Тауншенд. В этом году его компания по просьбе Ирака сократила инвестиции в месторождение Румайла на $1 миллиард до $2,5 миллиарда.