Власти РФ опровергают слухи о проблемах с продажей "черного золота": наша нефть востребована

Российская нефть продолжает пользоваться спросом, проблем со сбытом нет. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Наша нефть востребована, у нас нет проблем с продажей нефти", - сказал министр.

Напомним, Польша может подписать беспрецедентный контракт с Саудовской Аравией по поставкам нефти, однако когда это может произойти, пока неясно. Польская компания PKN Orlen получила из Саудовской Аравии партию в 100 тыс. тонн нефти в Гданьске в начале ноября. Эта поставка может стать первым шагом к подписанию долгосрочного соглашения с Саудовской Аравией.

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У PKN Orlen два текущих контракта на поставку нефти марки Urals по нефтепроводу "Дружба": с "Роснефтью" на 6 млн тонн в год и с торговой компанией Mercuria Energy - до 6,3 млн тонн в год.

Ранее президент "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что Саудовская Аравия "активно демпингует" по ценам на нефть, вышла даже на рынок Польши. Затем министр энергетики РФ Александр Новак обвинил Саудовскую Аравию в "жесткой конкуренции" на рынках.

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Польша получает основной объем нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Доля в 93-95% российской нефти в импорте Польши не меняется многие годы. В 2013 году импорт нефти в Польшу составил 24,3 млн тонн, из которых 93,5% из РФ, в 2014 году - 23,7 млн тонн. Польша импортировала в первом квартале 2015 года около 5,5 млн тонн нефти.