Ривненская АЭС вывела из резерва турбогенератор блока №2

Ривненская атомная электростанция подключила к сети турбогенератор энергоблока №2, находившийся в резерве с 17 ноября по диспетчерским ограничениям.

Как отмечается в сообщении «Энергоатома», турбогенератор был подключен к сети 19 ноября в 19:14.

«По состоянию на 8 часов 20 ноября во работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2500 МВт. Действует диспетчерское ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - говорится в сообщении «Энергоатома».

По состоянию на 20 ноября в работе находится 13 из 15 энергоблоков АЭС Украины.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.